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Выборы - 2022

Новости 12:24

Центризбирком подведет итоги выборов в четверг

фото ЗакС политика Центризбирком подведет итоги выборов в четверг

ЦИК озвучит окончательные итоги осенних выборов в четверг, 15 сентября, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"Сегодня мы подводим лишь предварительные итоги только что завершившейся избирательной кампании, поскольку мы даем возможность нашим регионам подвести официальные итоги, и уже в четверг мы соберемся уже на заседании ЦИК РФ и, надеюсь, уже [поступят] окончательные сведения", — приводит "Интерфакс" слова Памфиловой, сказанные в информационном центре ЦИК 12 сентября.

Ранее председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин заявил, что итоговая явка на прошедших в городе довыборах муниципальных депутатов составила 9,97 %. По итогам голосования 34 из 38 мандатов досталось представителям "Единой России".


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