Защита Сафронова пожаловалась на сложности с подготовкой к апелляции

Адвокаты бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова сообщили о сложностях с подготовкой к рассмотрению апелляции на вынесенный их подзащитному приговор, написало 14 октября РИА "Новости". Речь идет о невозможности делать выписки из протоколов судебных заседаний из-за их секретности.

"Протоколы судебных заседаний секретные, по этой категории дела они всегда их секретят. Поэтому нам дают их в руки для чтения, выписывать из них ничего и никуда нельзя, только в секретную тетрадку, которая также хранится в Мосгорсуде", — рассказал агентству адвокат Дмитрий Катчев.

Катчев указал на затруднения, которые могут возникнуть у защиты при необходимости цитировать протоколы заседаний. "Замечания на протокол довольно сложно будет делать, учитывая то, что запись судебного заседания не велась, — заявил он. — Мы говорили, что готовы делать пометки, печатая их на компьютере, а потом сдавать это в Мосгорсуд, но нам сказали, что цитирование является разглашением гостайны".

Мосгорсуд 5 сентября приговорил Ивана Сафронова к 22 годам лишения свободы, признав виновным в государственной измене. Защита обжаловала приговор в тот же день. Сам Сафронов прокомментировал назначенный ему срок словами о том, что ему "очень льстит", что его совесть оценили "так высоко".