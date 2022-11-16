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Статьи 19:10

ЗакС и "законодательная самокастрация"

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.РуФото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Законодательное собрание Петербурга 16 ноября приняло поправки к проекту бюджета города на 2023 год и согласовало в первом чтении изменения закона о капремонте с расширением полномочий правительства. Последняя тема вновь побудила парламентариев высказаться о расширении компетенций исполнительной власти и умалении деятельности депутатов.

Парламенту Петербурга на заседании 16 ноября представили поправки к законопроекту о бюджете города на 2023 год. По предложению губернатора, доход города должен сократиться до 1,048 трлн рублей, а расходы увеличиться до 1,195 трлн рублей, дефицит составит 146,7 млрд рублей.

Предложение правительства представил вице-губернатор по финансам Алексей Корабельников. Он рассказал, что вырастут расходы на закупку оборудования, на зарплату сотрудникам бюджетных учреждений и на другие направления. Корабельников добавил, что увеличивается размер резервного фонда правительства с 30 до 50 млрд рублей.

- Это важно для того, чтобы создать для правительства города резерв и возможность оперативных маневров, - пояснил вице-губернатор.

Поинтересоваться деталями по поправке губернатора к бюджету хотел депутат от "Яблока" Борис Вишневский, но ему слово не дали. Спикер ЗакСа и депутат от "Единой России" Александр Бельский заявил, что вопросы не предусмотрены. В разговоре с журналистами после заседания Вишневский сказал, что хотел поинтересоваться, на что правительство намерено потратить 50 млрд рублей резервного фонда.

- Господин Корабельников сказал что-то про свободу маневра. Хотел спросить: "А где заканчивается ваша свобода маневра, можно выяснить? Каковы ее пределы?" - поделился "яблочник".

На пленарном заседании депутатам представили еще две поправки от их коллег. Они касаются покупки оборудования для театров, новые спортивные объекты и ремонт Дома национальностей — их утвердили на бюджетной комиссии при губернаторе накануне заседания ЗакСа. Остальные поправки не прошли согласования в новом органе при Смольном. С критикой нового формата работы депутаты уже выступали. В этот раз во время обсуждения бюджета претензии к процессу его принятия никто не озвучил. Тему подняли при рассмотрении законопроекта о капитальном ремонте.

Документ подготовили депутат от КПРФ Борис Зверев и его коллеги от "Единой России" Денис Четырбок и Александр Ходосок. Последний и представлял документ. Он сообщил, что предлагается передать правительству города полномочия по определению порядка и сроков подписания актов о приемке работ по капремонту. Также законопроект устанавливает, что сам акт подписывает уполномоченный орган и человек, который представляет собственников жилья. Эти изменения нужны, чтобы региональный закон соответствовал федеральному, пояснил Ходосок.

Депутат от "Единой России" Наталия Астахова предложила полномочия по установке порядка и сроков отдать парламенту, а не правительству. Ходосок на это повторил, что указанный вариант якобы необходим для соблюдения федерального закона.

С ним не согласились Вишневский и член фракции "Справедливой России – За правду" Михаил Амосов. Они указали на то, что в федеральном законе написано о нормативно-правовом акте — это вполне может быть региональный закон. Вишневский отметил, что парламент всегда принимает решения открыто, а вот о процедуре принятия решений правительства зачастую ничего не известно.

- У нас есть все основания сделать это законом, а не отдавать это правительству. Но мы опять это делаем. <...> Когда начинаем раз за разом отдавать полномочия, заниматься, я бы сказал, законодательной самокастрацией, то не обижайтесь потом, что бывает как с бюджетной комиссией: ее создавали, чтобы с помощью администрации отклонять поправки "Яблока", теперь выясняется, что она так же поступает и с поправками от "Единой России", - сказал Вишневский в своем выступлении с трибуны.

Тему поддержал вышедший после него Амосов. Он предложил пока не принимать законопроект. Федеральный документ вступает в силу только в марте 2023 года — время на работу над проектом в Петербурге еще есть, отметил Амосов.

- Давайте не принимать этот закон, а спокойно с представителями правительства, с представителями Фонда капитального ремонта, пройдя через процедуру обсуждения на попечительском совете, где есть и депутаты, и чиновники, мы выработаем этот проект. Я считаю, что сегодня принимать этот законопроект нельзя. Это легкомысленно — передавать эти полномочия правительству Санкт-Петербурга, - заявил депутат.

Ходосок решил, что коллеги хотят подписывать акты приемки работ, а не установить порядок этой процедуры, и раскритиковал идею. "Единоросс" заявил, что так работа по капитальному ремонту в городе будет заблокирована. Амосов и Вишневский уточнили, что имели в виду определение порядка и сроков подписания актов.

- Зачем вы приписываете мне то, чего я не говорил? Ну как же так, Александр Владимирович? - спросил Амосов.

- Я могу вам не отвечать, представляете? - сказал ему Ходосок.

В итоге большинством голосов законопроект в первом чтении одобрили. За него проголосовало 37 депутатов, еще 2 воздержались, а против оказались 10 парламентариев. Из них 5 — фракция "Справедливой России", заявила журналистам глава фракции и вице-спикер ЗакСа Марина Шишкина. Она сказала, что "абсолютно согласна" с Амосовым.

- Уважаемые депутаты, мы зачем это делаем? Мы зачем тогда нужны будем? Мы сейчас раздадим всё и останемся здесь головами говорящими. <...> У нас последнее время не было ни одного заседания, где бы мы хоть чуточку не отступили назад и не передали свои полномочия. Это плохо, это политический момент. Я думаю, что мы с руководителями фракций должны увидеть этот общий интерес и защитить такое, отчасти, умаление деятельности депутатов, - заявила Шишкина.

Правда, не все видят в передаче полномочий проблему. Спикер ЗакСа Бельский на вопрос о том, разделяет ли он мнение, что исполнительная власть получила много полномочий и ограничивает парламент, ответил отрицательно:

- Я так не считаю.

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Руководитель "Единой России" в ЗакСе Павел Крупник на брифинге после заседания сказал, что депутата никто не может ограничивать в том, чтобы задавать вопросы любым исполнительным органам.

- Все зависит от депутата. Если он хочет добиться результата, а не просто сделать какую-то отписку на депутатском запросе… Есть депутаты, которые говорят и делают, а есть депутаты, которые говорят: "У нас этих полномочий нет, этих полномочий нет, всё Смольный забрал", - считает Крупник.

По его мнению, основная функция депутатов — это контроль. Не согласился с ним лидер фракции КПРФ Роман Кононенко. Он считает, что главная задача парламента — законотворчество.

- Депутаты должны иметь возможность не только вносить проект закона, но и править различные документы, в том числе, и бюджет нашего города. Возможность вносить поправки к любым документам и законом закреплена в Уставе города, - напомнил Кононенко.

Текст: София Саттарова / Фото: Михаил Масленников


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Упоминаемые персоны
Амосов Михаил Иванович
Астахова Наталия Владимировна 
Бельский Александр Николаевич 
Вишневский Борис Лазаревич 
Кононенко Роман Игоревич 
Корабельников Алексей Алексеевич
Крупник Павел Анатольевич 
Сухенко Константин Эдуардович
Ходосок Александр Владимирович 
Шишкина Марина Анатольевна 




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