ЗакС и "законодательная самокастрация"

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Законодательное собрание Петербурга 16 ноября приняло поправки к проекту бюджета города на 2023 год и согласовало в первом чтении изменения закона о капремонте с расширением полномочий правительства. Последняя тема вновь побудила парламентариев высказаться о расширении компетенций исполнительной власти и умалении деятельности депутатов.

Парламенту Петербурга на заседании 16 ноября представили поправки к законопроекту о бюджете города на 2023 год. По предложению губернатора, доход города должен сократиться до 1,048 трлн рублей, а расходы увеличиться до 1,195 трлн рублей, дефицит составит 146,7 млрд рублей.

Предложение правительства представил вице-губернатор по финансам Алексей Корабельников. Он рассказал, что вырастут расходы на закупку оборудования, на зарплату сотрудникам бюджетных учреждений и на другие направления. Корабельников добавил, что увеличивается размер резервного фонда правительства с 30 до 50 млрд рублей.

- Это важно для того, чтобы создать для правительства города резерв и возможность оперативных маневров, - пояснил вице-губернатор.

Поинтересоваться деталями по поправке губернатора к бюджету хотел депутат от "Яблока" Борис Вишневский, но ему слово не дали. Спикер ЗакСа и депутат от "Единой России" Александр Бельский заявил, что вопросы не предусмотрены. В разговоре с журналистами после заседания Вишневский сказал, что хотел поинтересоваться, на что правительство намерено потратить 50 млрд рублей резервного фонда.

- Господин Корабельников сказал что-то про свободу маневра. Хотел спросить: "А где заканчивается ваша свобода маневра, можно выяснить? Каковы ее пределы?" - поделился "яблочник".

На пленарном заседании депутатам представили еще две поправки от их коллег. Они касаются покупки оборудования для театров, новые спортивные объекты и ремонт Дома национальностей — их утвердили на бюджетной комиссии при губернаторе накануне заседания ЗакСа. Остальные поправки не прошли согласования в новом органе при Смольном. С критикой нового формата работы депутаты уже выступали. В этот раз во время обсуждения бюджета претензии к процессу его принятия никто не озвучил. Тему подняли при рассмотрении законопроекта о капитальном ремонте.

Документ подготовили депутат от КПРФ Борис Зверев и его коллеги от "Единой России" Денис Четырбок и Александр Ходосок. Последний и представлял документ. Он сообщил, что предлагается передать правительству города полномочия по определению порядка и сроков подписания актов о приемке работ по капремонту. Также законопроект устанавливает, что сам акт подписывает уполномоченный орган и человек, который представляет собственников жилья. Эти изменения нужны, чтобы региональный закон соответствовал федеральному, пояснил Ходосок.

Депутат от "Единой России" Наталия Астахова предложила полномочия по установке порядка и сроков отдать парламенту, а не правительству. Ходосок на это повторил, что указанный вариант якобы необходим для соблюдения федерального закона.

С ним не согласились Вишневский и член фракции "Справедливой России – За правду" Михаил Амосов. Они указали на то, что в федеральном законе написано о нормативно-правовом акте — это вполне может быть региональный закон. Вишневский отметил, что парламент всегда принимает решения открыто, а вот о процедуре принятия решений правительства зачастую ничего не известно.

- У нас есть все основания сделать это законом, а не отдавать это правительству. Но мы опять это делаем. <...> Когда начинаем раз за разом отдавать полномочия, заниматься, я бы сказал, законодательной самокастрацией, то не обижайтесь потом, что бывает как с бюджетной комиссией: ее создавали, чтобы с помощью администрации отклонять поправки "Яблока", теперь выясняется, что она так же поступает и с поправками от "Единой России", - сказал Вишневский в своем выступлении с трибуны.

Тему поддержал вышедший после него Амосов. Он предложил пока не принимать законопроект. Федеральный документ вступает в силу только в марте 2023 года — время на работу над проектом в Петербурге еще есть, отметил Амосов.

- Давайте не принимать этот закон, а спокойно с представителями правительства, с представителями Фонда капитального ремонта, пройдя через процедуру обсуждения на попечительском совете, где есть и депутаты, и чиновники, мы выработаем этот проект. Я считаю, что сегодня принимать этот законопроект нельзя. Это легкомысленно — передавать эти полномочия правительству Санкт-Петербурга, - заявил депутат.

Ходосок решил, что коллеги хотят подписывать акты приемки работ, а не установить порядок этой процедуры, и раскритиковал идею. "Единоросс" заявил, что так работа по капитальному ремонту в городе будет заблокирована. Амосов и Вишневский уточнили, что имели в виду определение порядка и сроков подписания актов.

- Зачем вы приписываете мне то, чего я не говорил? Ну как же так, Александр Владимирович? - спросил Амосов.

- Я могу вам не отвечать, представляете? - сказал ему Ходосок.

В итоге большинством голосов законопроект в первом чтении одобрили. За него проголосовало 37 депутатов, еще 2 воздержались, а против оказались 10 парламентариев. Из них 5 — фракция "Справедливой России", заявила журналистам глава фракции и вице-спикер ЗакСа Марина Шишкина. Она сказала, что "абсолютно согласна" с Амосовым.

- Уважаемые депутаты, мы зачем это делаем? Мы зачем тогда нужны будем? Мы сейчас раздадим всё и останемся здесь головами говорящими. <...> У нас последнее время не было ни одного заседания, где бы мы хоть чуточку не отступили назад и не передали свои полномочия. Это плохо, это политический момент. Я думаю, что мы с руководителями фракций должны увидеть этот общий интерес и защитить такое, отчасти, умаление деятельности депутатов, - заявила Шишкина.

Правда, не все видят в передаче полномочий проблему. Спикер ЗакСа Бельский на вопрос о том, разделяет ли он мнение, что исполнительная власть получила много полномочий и ограничивает парламент, ответил отрицательно:

- Я так не считаю.

Руководитель "Единой России" в ЗакСе Павел Крупник на брифинге после заседания сказал, что депутата никто не может ограничивать в том, чтобы задавать вопросы любым исполнительным органам.

- Все зависит от депутата. Если он хочет добиться результата, а не просто сделать какую-то отписку на депутатском запросе… Есть депутаты, которые говорят и делают, а есть депутаты, которые говорят: "У нас этих полномочий нет, этих полномочий нет, всё Смольный забрал", - считает Крупник.

По его мнению, основная функция депутатов — это контроль. Не согласился с ним лидер фракции КПРФ Роман Кононенко. Он считает, что главная задача парламента — законотворчество.

- Депутаты должны иметь возможность не только вносить проект закона, но и править различные документы, в том числе, и бюджет нашего города. Возможность вносить поправки к любым документам и законом закреплена в Уставе города, - напомнил Кононенко.

























Текст: София Саттарова / Фото: Михаил Масленников