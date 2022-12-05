РБК: Nokia получила разрешение на поставки оборудования в Россию

Финская компания Nokia получила разрешение на поставку телеком-оборудования в Россию, заявил в интервью РБК глава "МегаФона" Хачатур Помбухчан. По его словам, производитель подал четыре заявки на выдачу экспортных лицензий, одна из которых уже получила одобрение.

"Насколько мне известно, они [Nokia] делали четыре обращения за экспортными лицензиями, два — европейским регуляторам, два — американским. Одно удовлетворено положительно, по трем ожидаются решения", — заявил Помбухчан в беседе с изданием.

Подача заявок финской компанией связана с ее желанием выполнить обязательства по контрактам перед уходом из России, заявил глава "МегаФона". Он привел в пример шведского производителя Ericsson, который "не посчитал нужным" выполнять заключенные ранее обязательства.

"Ситуация, в которой мы сейчас живем, рано или поздно закончится. А люди, компании и отношения останутся", — резюмировал Помбухчан.

Ранее сообщалось о том, что Nokia запросила в США и Финляндии лицензии на поставку в Россию запчастей к работающему здесь телеком-оборудованию для поддержания работы сетей в течение ближайших трех лет. После этого компания планирует закрыть местные юридические лица и покинуть страну.

О планах ухода из России Nokia сообщила в середине апреля. В мае с иском к компании обратился оператор Tele2, попытавшийся взыскать с нее 478 миллионов рублей за срыв поставок оборудования. В свою очередь, в августе стало известно о планах Ericsson до конца года свернуть свой бизнес в России.