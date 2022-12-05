Прокуратура запросила пожизненные сроки для бывшего сенатора Арашукова и его отца

На заседании в Московском городском суде 5 декабря представитель гособвинения запросила пожизненные сроки для бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова, сообщило ТАСС.

"Требую назначить Арашукову Р. Р. наказание в виде пожизненного лишения свободы со штрафом один миллион рублей и запретом занимать должности в органах госвласти на основании оглашенного ранее в суде вердикта присяжных заседателей", — заявила прокурор Мария Семененко на прениях сторон. Аналогичное наказание она запросила для отца бывшего сенатора.

Ранее присяжные признали Арашуковых виновными в организации убийств главы молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Также коллегия признала их виновными в хищении газа на общую сумму в размере свыше 4,4 миллиарда рублей.

Арашуковы были задержаны 30 января 2019 года, причем младший из них оказал сопротивление при задержании в Совете Федерации. Обвинение сенатору было предъявлено по статьям Уголовного кодекса об участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ). Летом прошлого года суд изъял в пользу государства имущество Арашуковых на 1,3 миллиарда рублей.