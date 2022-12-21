ЗакС готовится к Новому году

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

В честь Нового года Заксобрание Петербурга решило не заседать почти месяц. Но перед уходом на каникулы потрудились на славу - принимали законы почти шесть часов. Сразу три чтения прошла инициатива, оптимизирующая соцподдержку многодетных семей: субсидии от города теперь будут получать только те, у кого доход ниже прожиточного минимума.

Инициативу о новых принципах социальной поддержки внес Смольный. Согласно новеллам, беременные женщины и семьи с детьми до 17 лет с доходами ниже регионального прожиточного минимума будут получать ежемесячные субсидии из городской и федеральной казны. Размер пособий привяжут к размеру среднедушевого дохода семьи. Также законопроект предоставляет право на социальные льготы прибывшим в Петербург переселенцам из Запорожской и Херсонской областей.

Фракция КПРФ обратила внимание, что многодетные семьи с доходом выше прожиточного минимума права на некоторые льготы теперь лишаются. В пояснительной записке этот момент описан деликатно: "Назначение мер социальной поддержки… многодетным семьям будет осуществляться с учетом доходов семьи". Депутат Алексей Зинчук спросил, правда ли, что выплаты перестанет получать половина многодетных семей. Глава комитета по соцполитике Смольного Елена Фидрикова ответила не слишком конкретно. Лидер фракции коммунистов Роман Кононенко еще раз повторил вопрос: уменьшится ли количество семей-получателей.

- Уменьшится. Я не буду получать, - ответил за чиновницу многодетный отец и спикер ЗакСа Александр Бельский.

- То есть получается, что многодетные семьи, которые находятся чуть выше границы нуждающихся - те, кто чуть больше получают - эту меру поддержки больше не получат? Так я понимаю? - продолжил уточнять Кононенко.

- Роман Игоревич, абсолютно правильно вы изложили мои мысли, - подтвердила глава комитета по соцполитике.

Фидрикова и представитель губернатора в городском парламенте Константин Сухенко попытались объяснить, что речь идет о не очень больших суммах - от 1 до 5 тысяч рублей, - что затронет это всего лишь "сотни семей", что Смольный при необходимости может ввести новые льготы и что в целом масштаб мер соцподдержки будет выше, а оказывать их станут более точечно.

Однако депутаты КПРФ, "Справедливой России", "Яблока" и даже отдельные единороссы выразили недовольство такого рода оптимизацией. Они удивлялись, почему при триллионном бюджете власти города не могут позволить себе сохранить все социальные льготы.

- Не очень корректно, Константин Эдуардович, со смехом говорить "да какие-то сотни семей", потому что за этими сотнями семей стоят дети, - заметил Александр Рассудов (КПРФ).

Выслушав все упреки, Сухенко выступил в защиту законопроекта. Чиновников Смольного он представил едва ли не как робинов гудов:

- Я знаю многодетные состоятельные семьи, которые, извините, и при предусмотренном ныне действующим законом, не пользовались этими выплатами. Не пользовались, коллеги-депутаты, не пользовались. Биться сегодня в этом зале за то, чтобы состоятельным людям помогал бюджет… Ну я не знаю насколько это забота о людях или это морально... Я думаю, что это скорее лицемерно, - заявил член городского правительства.

Проект конечно же приняли. Причем сразу в трех чтениях. После этого скорость рассмотрения вопросов повестки увеличилась. ЗакС утвердил праздничные выплаты блокадникам, запретил курить кальяны на кухнях коммуналок, обрадовал мобилизованных правом на бесплатную юридическую помощь, окончательно упразднил муниципальные избиркомы и разрешил направить 1 млрд рублей на трехлетний ремонт подъездов к садоводствам в Ленобласти.

Новая волна недовольных выступлений поднялась, когда речь зашла о государственном детско-молодежном движении "Движение первых". Организацию учредили всего три дня назад, а единороссы Денис Четырбок, Марина Макарова и Александр Ржаненков уже предложили позволить ее членам участвовать в работе городской и районных комиссий по делам несовершеннолетних. Эти комиссии занимаются, например, профилактикой правонарушений молодых людей, не достигших 18 лет, и их социально-педагогической реабилитацией.

- Если мы действительно хотим соблюдать права несовершеннолетних, уменьшить количество суицида, уменьшить количество ситуаций, которые требуют социально-психологической реабилитации, то надо не включать в эти комиссии представителей искусственно созданного движения, которое будет еще более бессмысленное, чем пионерская и комсомольская организации, а предотвращать милитаризацию школы, - заявил депутат от "Яблока" Борис Вишневский.

Отсылок к пионерии и комсомолу избежать было сложно. В головах некоторых депутатов всплыли культурные образы. Единоросс-меломан Михаил Барышников вспомнил фильм "Стиляги" и сцену, в которой положительного героя отчитывает комсомольский актив. Вице-спикер Марина Шишкина ("Справедливая Россия - За правду") процитировала с трибуны строки из старой пионерской песенки:

- "Ровесницы, ровесники, девчонки и мальчишки, одни поём мы песенки, одни читаем книжки". Сейчас молодежь разная. Она не читает одни книжки. Никогда такими линейными вещами ни преступность не побороть, ни эффекта не достичь. Комсомол и пионерия, напомню вам, существовали в моноидеологическом государстве. Проводить корреляцию между двумя эпохами по крайней мере неэффективно, - сказала Шишкина.

Оппозицию внимательно выслушали и приняли документ. Во время перерыва в кулуарах Мариинского дворца вспоминали уходящий год. Судя по выступлениям на пресс-подходе, депутатам в 2022-м жилось неплохо.

- Большой, плодотворный год получился, - восхитился спикер Бельский, напомнив, что город наконец получил триллионный бюджет, а ЗакС стал еще более открытым.

Лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник тоже остался доволен:

- Мои личные итоги? Я доволен своей работой, я ее люблю. Я с удовольствием прихожу с понедельника по пятницу и даже, бывает, в субботу. Вообще, человек, на мой взгляд, должен делать то, что он делает с любовью. Честно скажу, у меня были сомнения перед тем, как я избирался. А нужно ли это мне, нужно ли моей семье, нужно ли городу, чтобы я здесь был? Спустя полтора года я прихожу к выводу, что я на своем месте. Это дает мне оптимизма много.

Итоги года за одиннадцать дней до его завершения депутаты подводили неспроста. Больше заседать до середины января они не собираются. Принимая решение о переносе своей очередной встречи, парламентарии заверили всех, что продолжат работать, просто в других формах. Например, будут принимать избирателей и поздравлять детей на ёлках.

- В моем представлении, депутат без выходных, без перерывов на обед, без праздников работает. Даже если мы официально находимся в отпуске, всё равно получаем звонки от избирателей, - заявил единоросс Четырбок.

Спорить с ним никто не стал. Решение о длительном перерыве в заседаниях приняли единогласно и единороссы, и оппозиция.



















текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников