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Новости 14:46

Бывшего депутата Госдумы Илью Пономарёва* внесли в реестр экстремистов и террористов

фото ЗакС политика Бывшего депутата Госдумы Илью Пономарёва* внесли в реестр экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внёс бывшего депутата Государственной думы РФ Илью Пономарёва* в реестр экстремистов и террористов. Соответствующая информация появилась в базе данных ведомства.

Пономарёв избирался в Госдуму в 5-ом и 6-ом созывал, являлся членом фракции "Справедливая Россия". В 2014 году переехал в США, а после - в Украину, где впоследствии получил гражданство.

В сентябре прошлого года силовики проводили обыски по местам проживания заподозренных в сотрудничестве с Пономарёвым* россиян. Причиной возбуждения уголовного дела против экс-депутата послужили его высказывания в YouTube-канале "Форума свободной России". В октябре МВД объявило его в розыск.

*Минюст внес Илью Пономарёва в единый реестр иностранных агентов

Фото: Telegram-канал Ильи Пономарёва*


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