Верховный суд отказал "ОВД-Инфо"* в попытке оспорить иноагентский статус

Верховный суд не стал передавать на рассмотрение в судебном заседании жалобы проекта "ОВД-Инфо"* на признание иностранным агентом, сообщили правозащитники 6 февраля.

По сообщению юриста "ОВД-Инфо"* Марии Немовой, изучивший жалобу судья "посчитал, что нет оснований рассматривать ее в заседании, заслушивать стороны, что-то у них уточнять, совещаться с другими судьями и так далее". Сама процедура предварительного рассмотрения судьей представляет собой фильтр перед заседанием, призванный провести "минимальную проверку законности" обращения, уточнила юрист.

Немова отметила, что в "ОВД-Инфо"* не согласны с признанием проекта иноагентом, а сам присвоенный статус считают дискриминирующим и нарушающим свободу слова и собраний. "Законодательство об иностранных агентах должно быть отменено. В наших планах обращение с жалобой в международные органы", - добавила она.

Минюст внес "ОВД-Инфо"* в список иноагентов в сентябре 2021 года. Правозащитный проект счел это актом политического давления.

В понедельник стало известно о проверке Минюстом Ассоциации европейского бизнеса на предмет установления возможности признания ее иноагентом.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов