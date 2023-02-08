Бастрыкин потребовал "активизировать" расследование сноса исторических зданий в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин не в полной мере удовлетворен темпом и качеством расследования, инициированного в связи со случаями сноса исторических домов в Петербурге. Как сообщает информационный центр СК, он распорядился "активизировать" этот процесс.

Вместе с тем, отмечается, что в рамках "градозащитного дела", возбужденного по воле Бастрыкина, принимаются меры для недопущения новых случаев незаконного сноса старинных зданий.

Ожидается, что новый врио главы ГСУ СК по Петербургу Олег Бобков в ближайшее время отчитается о ходе расследования.

Накануне представители КГИОП, в отношении которого возбуждено дело, на встрече с общественностью заявили, что не собираются сносить ни один из двух сотен обсуждавшихся объектов культурного наследия.

Отметим, что с начала года тревогу градозащитников и внимание Бастрыкина уже привлекала строительная техника на Охтинском мысе, снос "сталинского" здания на Хрустальной улице и разрушение дачи Фаберже в Парголово.