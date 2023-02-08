ЗакС поспорил о духовном и коммунальном

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

На заседании Законодательного собрания 8 февраля депутаты в первом чтении одобрили инициативу об усложнении процедуры банкротства для управляющих компаний и закон, позволяющий выделять бюджетные деньги на рекламу "актуальных" традиционных ценностей. Оба вопроса вызвали много споров, но "Единая Россия" все равно поддержала идеи.

"Ничего личного, только экономика"

Самым продолжительным обсуждением на заседании Заксобрания 8 февраля стал вопрос о законодательной инициативе, которая предусматривала изменения в законе о "О несостоятельности (банкротстве)", подготовленной постоянной комиссией по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды. Авторы предложения хотели обратиться к Государственной думы, чтобы усложнить процедуру банкротства для организаций, которые занимаются обеспечением многоквартирных домов, добавив соответствующий параграф в закон. В частности, проект предлагает считать лицо неплатежеспособным, если оно не исполняет свои обязательства в течение 18 месяцев вместо двух, а сумма задолженности не превышает половину годовой выручки вместо 300 тысяч рублей.

Презентовать инициативу перед депутатами направили отлученного от КПРФ Бориса Зверева - бывшего руководителя ТСЖ-932. До избрания в городской парламент он более 20 лет трудился в сфере коммунальных услуг. Он отметил, что УК находятся в уязвимом положении.

- Существующее законодательство не учитывает тех особенностей, в которых сегодня действует управляющая компания. Эти особенности состоят в том, что управляющие компании по объективным причинам компенсируют растущую задолженность за потребленные услуги перед поставщиками созданием кредиторской задолженности. Вот эта вот ситуация требует вмешательства законодательства, - рассуждал Зверев.

После его выступления депутаты из фракции КПРФ обрушились с критикой на бывшего соратника. В ходе обсуждения предложения выяснилось, что Звереву не известно об обанкротившихся компаниях, также он по просьбе депутатов не смог уточнить количество организаций, которые находятся на грани банкротства. Добиться от бывшего председателя ТСЖ сведений о средней годовой выручки управляющей компании тоже не получилось. Допрос с пристрастием решил пресечь спикер парламента Александр Бельский, который призвал коммунистов тщательней формулировать вопросы.

- Приятно видеть, как единым фронтом депутаты фракции "Единая Россия" выступают в вашу поддержку и защиту, - отметил лидер фракции КПРФ Роман Кононенко.

- Если вы говорите, что "Единая Россия" единым фронтом меня защищает, то, к сожалению, КПРФ единым фронтом нападает, потому что посмотрите, все вопросы, как председатель отметил, шли от вас. Ну это просто в качестве алаверды, - парировал Зверев.

Коммунисты продолжили критиковать бывшего соратника во время выступлений.

- Борис Александрович, ничего личного, только экономика, но проект было бы хорошо, мягко скажу, доработать, потому что вы сами ответили на вопрос, что нет интересантов, ради которых пишут этот закон. Конечно, я совершенно не согласна с тем, что вы пишете, - сказала Ирина Иванова.

Нашлись и единороссы, которые сочли предложение Зверева "сомнительным". Против высказалась Наталия Астахова, Алексей Цивилев и Алексей Макаров.

- Понимаете, вы сейчас в принципе выступаете в защиту управляющих компаний, а меньше в защиту жителей. Мы знаем, что очень, к сожалению, многие компании работают далеко не лучшим образом. Иногда просто очень плохо. Надо прежде всего думать о жителях, защищать их интересы. Не кажется ли вам, поправкой вы просто поможете мошенникам избегать ответственности за свою работу, - поинтересовалась Астахова.

Зверев ответил, что ему так "не кажется", поскольку его предложение направлено лишь на добросовестных менеджеров. Цивилев и Макаров в своих репликах напомнили о давних проблемах в управляющих компаниях на юге Петербурга, с которыми судятся местные жители. Из-за разбирательства петербуржцы годами не могут поменять обслуживающую контору.

Позже к критике присоединились представители других фракций. Несмотря на обилие замечаний, проект был принят в первом чтении. Его поддержал 31 депутат. Зверев сперва хотел предоставить два месяца на подготовку поправок, но депутаты предложили больше: полгода, полтора года и три месяца. Утвердили последний вариант. В разговоре с ЗАКС.Ру Зверев сказал, что хотел привлечь внимание к важной, по его мнению, проблеме.

"Идеи, которые делают мир лучше"

Другим обсуждаемым вопросом стали гранты на социальную рекламу традиционных ценностей, определенных указом президента Владимира Путина в прошлом году. Единоросс Всеволод Беликов рассказал с трибуны о том, как важно поддержать духовное здоровье нации и "ненавязчиво" поддерживать семейные ценности. Кроме них гранты хотят давать авторам рекламы об укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей в различных областях, а также о противодействии рискам, связанным с распространением деструктивной идеологии в информационном пространстве, о защите исторической правды и о популяризации науки.

"Под деструктивной идеологией для целей настоящей статьи понимается идеологическое и психологическое воздействие на граждан, которое ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей", говорится в проект документа.

Такого короткого определения для понимания не хватило. Депутат Астахова поинтересовалась, что же скрывается за термином "деструктивная идеология" и попросила привести примеры. Она напомнила, что пропаганда ЛГБТ в стране уже запрещена, а с другими чуждыми ценностями она, вероятно, не знакома. Конкретных примеров единоросс не привел, оставив разрешение таких вопросов экспертной комиссии при комитете по печати, которая должна будет согласовывать выдачу грантов.

Абстрактные формулировки о деструктивной идеологии интересовали депутатов больше всего. Например, представителей компартии интересовало, могут ли под это определение попасть марксистские или коммунистические идеи. Беликов поспешил успокоить интересующихся и заявил, что с этими идеологиями проблем не будет, но все же предложил обсудить это отдельно. Вишневского интересовало, кто будет определять истинную "историческую правду", которая также числится в законопроекте. Беликов снова сослался на экспертную комиссию при Смольном.

- Здесь говорится о системе идей и ценностей. Если в указе президента, на который вы ссылались, есть перечень традиционных духовно-нравственных ценностей, то что такое "система идей"? О каких идеях идет речь? - поинтересовался депутат Михаил Амосов.

- Всех тех идей, которые делают мир лучше, тех идей, которые являются традиционными ценностями для нашего многоконфессионального, толерантного, многонационального народа, - ответил Беликов.

- А вот мне кажется, президент не случайно в указе идей не касался, потому что в статье 13 российской Конституции написано: "В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность". Не кажется вам, когда вы пишете, что у всех должны быть единые идеи, вы вступаете в противоречие с положениями Конституции и пытаетесь навязать единомыслие, которое прямо противоречит Основному закону?

- Это не кажется ни мне, ни юристам, ни комитету по законодательству, ни всем тем, кто участвовал в подготовке документа и готовил положительные заключения.

- Потрясающе.

У вице-спикера Заксобрания Марины Шишкиной тоже закрались сомнения в необходимости таких изменений. По ее мнению, соцреклама не должна разобщать людей. Кроме того, она предположила, что именно ей придется войти в экспертный совет в качестве представителя парламента.

И это предложение удалось утвердить в первом чтении. По большей части благодаря голосам депутатов от "Единой России". "Новые люди", "Яблоко" и почти вся фракция КПРФ (кроме депутата Зинчука) не стали поддерживать предложение.















Константин Леньков