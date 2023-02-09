Путин допустил возможность небольшого роста экономики в 2023 году

Российская экономика может показать небольшой рост в 2023 году, предположил президент Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасти 9 февраля. Согласно его утверждению, в стране "без сбоев" работают отрасли производства и финансовая сфера.

"Как оказалось — и финансовая система работает, и все отрасли производства работают, все отрасли услуг работают. Работают ритмично, без сбоев", — приводит слова Путина "Интерфакс". По версии главы государства, подобное стало неожиданностью "для многих тех, кто пытался и пытается создать для нас проблемы".

"В этом году по все показателям небольшой, но рост ожидается не только нами, но и международными институтами — общий рост экономики России", — продолжил Путин и выразил мнение, что это означает преодоление страной "самых сложных" этапов стоящих перед ней трудностей.

Сегодня же Путин поделился мнением, что уход из страны зарубежных компаний никак не сказался на экономике, а отечественные предприниматели "подхватывают" остающиеся предприятия и продолжают их развивать. Примеров этого он, впрочем, не привел. Между тем, в начале февраля стало известно о планах переоборудования бывшего завода Ford во Всеволожске под деревообрабатывающее производство.

В конце января об "абсолютно положительных" перспективах российской экономики рассуждал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. В частности, он заявил, что российскому правительству будто бы "удалось не просто кое-как выйти из этой ситуации, а выйти блестяще".