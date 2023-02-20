Суд в Петербурге оштрафовал адвоката Павлова* за отсутствие маркировки иноагента

Фрунзенский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей адвоката Ивана Павлова* за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщил 20 февраля юрист Павел Чиков со ссылкой на адвоката Александра Передрука. Причиной разбирательства стало отсутствие маркировки иностранного агента в постах, публикуемых Павловым* в своем Telegram-канале.

Наказание по вменяемой Павлову* статье предполагает штраф на сумму от 30 до 50 тысяч рублей. Таким образом, суд назначил адвокату минимальное взыскание.

"В статью 19.34 КоАП в конце прошлого года были внесены изменения в связи с вступлением в силу нового закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Нынешний штраф вынесен по первому делу, возбужденному по новому закону об инагентах", — отметил Чиков в своем Telegram-канале.

Сам Павлов* отреагировал на известие о штрафе сдержанно. "Неугомонные", — написал он.

О составлении протокола на Павлова* за отсутствие маркировки иноагента стало известно в начале февраля.

В минувшую пятницу стало известно о лишении Михаила Беньяша* статуса адвоката в соответствии с решением Совета адвокатской палаты Краснодара. На этом настаивало Министерство юстиции, недовольное содержанием постов юриста в Telegram. Позже стало известно о том, что более 100 адвокатов подписали письмо в поддержку коллеги.

*Минюст внес Ивана Павлова в единый реестр иностранных агентов

**Минюст внес Михаила Беньяша в единый реестр иноагентов