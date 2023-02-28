По делу о подростковой драке в "Галерее" в СИЗО отправился первый фигурант

Смольнинский районный суд постановил арестовать несовершеннолетнего петербуржца, который проходит по делу о массовой драке подростков в ТРЦ "Галерея", случившейся в минувшее воскресенье.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, в СИЗО обвиняемый в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) пробудет как минимум до 25 апреля. По версии следствия, группа молодых людей избила 15-летнего школьника.

Напомним, что 26 февраля в торговом центре на площади Восстания задержали свыше двухсот молодых людей. Накануне четверым участникам событий присудили административные аресты. На них составили протоколы о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).

Подробнее об инциденте в "Галерее" и субкультуре, чьи представители оказались в нем задействованы, читайте в материале ЗАКС.Ру.