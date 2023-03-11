В 2023 году в России запустят электронные визы и платежные карты для иностранных туристов

В России планируется запуск в 2023 году электронных виз и специальных карт для иностранных туристов, сообщил 11 марта "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяны Шаршавицкой. По словам чиновницы, эти меры призваны стимулировать въездной турпоток в страну.

"Электронные визы пока не работают. Но мы с этим работаем, и у нас есть понимание, что в этом году электронные визы заработают", — объявила Шаршавицкая на Пятом конгрессе турагентств.

Представительница Минэкономразвития уточнила, что одной из причин снижения турпотока стал уход из России платежных систем Visa и MasterCard. В ответ в стране разрабатывается так называемая "Карта туриста", с помощью которой иностранцы смогут бронировать номера в гостиницах и делать покупки по прибытии в страну.

"В весеннюю сессию заходит законопроект по удаленной идентификации гражданина, и иностранный гражданин, вне зависимости от страны, дружественной или недружественной, сможет получить карту в месте своего основного пребывания", — уточнила Шаршавицкая.

Ранее стало известно, что иностранный турпоток в Россию сократился с 2019 по 2022 год в 25,5 раз. Тем временем правительство Петербурга намерено ввести с 1 августа курортный сбор для прибывающих в город путешественников. Политик Сергей Миронов назвал подобную инициативу "вредительской" и предложил установить подобные поборы лишь в отношении иностранцев.