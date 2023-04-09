Явка на муниципальных довыборах достигла 7,69%

Санкт-Петербургская избирательная комиссия сообщила, что явка к 15:00 часам на дополнительных муниципальных выборах составила 7,69%. Данные Горизбирком опубликовал в своем Telegram-канале. Всего 9 апреля проголосовало 2 607 человек, уточнили в ГИК.

Судя по опубликованным данным, самая высокая явка на выборах в МО "Поселок Понтонный" — около 10%. Затем идет МО "Красное Село". Ниже всего явка на голосовании в МО "Южно-Приморский".

Ранее председатель Горизбиркома Максим Мейксин прогнозировал явку на довыборах в 10-15%. Голосование проходит в округах трех муниципалитетов на 19 избирательных участках.

Напомним, в 2022 году на дополнительных выборах в муниципальные образования явка составила 9,97%. Тогда голосование проходило в 17 МО на 124 участках.

София Саттарова