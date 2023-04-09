Общественная палата: Нарушений на довыборах не выявлено

В пресс-службе Общественной палаты (ОП) Петербурга сообщили ЗАКС.Ру, что наблюдатели организации находятся на всех избирательных участках. На каждый УИК выделено по одному человеку, уточнили в пресс-службе.

Член ОП Дмитрий Солонников рассказал изданию, что никаких серьезных и несерьезных нарушений выявлено не было. Солонников напомнил, что наблюдатели палаты следят за ходом самого голосования - процесса, а формирование списков избирателей и самих комиссий в их поле деятельности не входит.

- В связи с тем, что явка не такая большая, то и каких-то традиционных нарушений, которые иногда бывают: большое количество людей, столпившихся на участке, путанница со списками - этого ничего не происходило. <...> Всё проходит спокойно, напряженных моментов нет, - заявил Солонников.

По его словам, сообщения о большом количестве голосующих бюджетников никаким образом не подтверждаются. Если бы это было так, то явка на довыборах была бы в несколько раз больше, считает член палаты.

Он добавил что наблюдатели ОП отметили ситуацию с членом УИК, который был подчиненным кандидата. Однако, это момент за пределами наблюдения за выборами, уточнил Солонников. Избирком оперативно решил проблему, и на ход голосования она никак не повлияла, уверен член ОП.

Напомним, 9 апреля в Петербурге проходят дополнительные выборы депутатов в трех муниципальных образованиях: МО "Южно-Приморский", МО "Красное Село" и МО "Поселок Понтонный". К 15:00 часам явка составила 7,69%.

София Саттарова