К 18:00 явка на муниципальных довыборах составила 9,3%

По состоянию на 18:00 на избирательные участки, где сегодня выбирают пятерых муниципальных депутатов, пришли 3153 человек. Явка составила 9,3%, сообщил ЗАКС.Ру глава ГИК Максим Мейксин. Он надеется, что к концу дня явка превысит 10%.

- Надеюсь, что несмотря на хорошую погоду все-таки мы преодолеем 10-процентный барьер, - сказал Мейксин.

В Красном Селе проголосовали 1932 человека, в МО "Южно-Приморский" - 806 избирателей. В МО "Понтонный" - 415 человек.

За два часа до закрытия избирательных участков процент проголосовавших почти обогнал аналогичный показатель прошлогодних муниципальных довыборов. В сентябре 2022 проголосовать решили лишь 9,97% зарегистрированных избирателей.

Изначально в Горизбиркоме ожидали явку на уровне 10-15%. Тем временем наблюдатели сообщали о неких "списках бюджетников" у членов комиссий в Красном Селе. Также на некоторые УИК приходили бюджетники с неподходящей пропиской.

В Петербурге 9 апреля проходят дополнительные выборы в трех муниципалитетах: МО "Южно-Приморский", МО "Понтонный" и МО "Красное Село". Планируется избрать пять мундепов. Предварительные итоги голосования могут стать известны к полуночи.

Константин Леньков