Глава ГИК про сообщения о возможных нарушениях: "Столкнулись с попыткой внешнего давления"

Дополнительные муниципальные выборы прошли без нарушений. Об этом ЗАКС.Ру сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.

- Можем констатировать, что Санкт-Петербургская избирательная комиссия не получила ни одной жалобы или обращения от кандидатов или их наблюдателей. В течение дня было много обращений в территориальные комиссии по различным поводам, - сказал Мейксин.

Он также прокомментировал сообщения о так называемом "нагоне" бюджетников на голосование. В частности, о ситуации на участке № 1106, где якобы рекомендовали голосовать работникам одного из детских садов. Мейксин заявил, что в ходе проверки выяснилось, что в упомянутом детском саду лишь один сотрудник обладает активным избирательным правом. Глава ГИК рассказал, что Горизбирком внимательно изучил все сообщения о предполагаемых нарушениях. Ни одно из них не подтвердилось, заверил Мейксин.

- Вероятно, просто мы столкнулись в очередной раз с попыткой такого внешнего давления на выборную систему, с дискредитаций, которая не имела под собой никаких оснований, - подчеркнул председатель ГИК.

Ранее о возможных нарушениях сообщали наблюдатели из МО "Южно-Приморский" и МО "Красное Село". В Южно-Приморском на одном из участков в составе избирательной комиссии был подчиненный одной из кандидаток. После огласки он самостоятельно подал заявление о сложении полномочий. В Красном Селе активисты сообщили, что видели на столе у членов комиссии некие списки, в котором якобы отмечали работников бюджетных организаций.

Константин Леньков