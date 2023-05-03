Задержанный при попытке побега Алексей Москалев обнаружился в СИЗО Смоленска

Осужденного на два года по делу о повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК) жителя Тульской области Алексея Москалева нашли в следственном изоляторе № 1 города Смоленска. Об этом сообщает группа поддержки семьи Москалевых в своем Telegram-канале. Местонахождение фигуранта не было известно его знакомым несколько недель.

Своему адвокату Владимиру Билиенко Москалев пожаловался, что при задержании в Минске силовики сильно избили его: били в том числе головой о стену.

"Только на таких людях, как вы, и стоит Россия", - говорится в записке заключенного, переданной из СИЗО переживающим за него и помогающим ему.

Напомним, что резонансное преследование семьи Москалевых началось с пацифистского рисунка школьницы Маши Москалевой, которую отец воспитывал один. После возбуждения против него уголовного дела его дочку забрали в приют. После всероссийского скандала ее выпустили из этого учреждения. По последним данным, теперь она живет с матерью.

В ночь перед приговором Москалев сбежал из-под домашнего ареста. В конце апреля ему потребовали ужесточить наказание.