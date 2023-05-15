Суд в Москве оставил без интернета мужа блогера Блиновской

Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения для мужа основательницы "Марафона желаний" Елены Блиновской Алексея по обвинению в легализации доходов (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и пособничестве в неуплате налогов (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ), сообщило 15 мая РИА "Новости". Ближайшие два месяца ему предстоит провести без интернета и без общения с другими участниками процесса.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Блиновскому Алексею меру пресечения в виде запрета определенных действий", — приводит информагентство решение судьи.

Согласно условиям меры пресечения, Блиновскому запрещено пользоваться интернетом и связью, если только речь не идет об экстренных ситуациях. Запрет на общение с участниками процесса не распространяется на следователей, адвокатов и его супругу.

Елену Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей, она была задержана в конце апреля при попытке покинуть Россию. При выборе меры пресечения суд назначил ей два месяца домашнего ареста, позже защита опротестовала решение. По словам главы Следственного комитета Алексаднра Бастрыкина, блогер погасила 10 миллионов рублей от общей суммы задолженности.