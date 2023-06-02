Милонов надорвал ахиллово сухожилие в зоне СВО

Депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") рассказал о полученной травме в зоне спецоперации, где он сейчас находится. По утверждению парламентария, он "поднадорвал" ахиллово сухожилие.

"Ну, это ерунда, поднадорвал ахилл чуть-чуть, нормально все", — поведал депутат в беседе с РИА Новости .

В пятницу Милонов выпустил в своем Telegram-канале фотографию, на которой он запечатлен с котом на руках. "У нашего дока Ильича даже котики лечебные. Мурлыкает и подразорванный ахилл сам восстанавливается", — подписал он снимок.

В конце сентября Милонов оказался в числе депутатов Госдумы, изъявивших желание отправиться в зону СВО. Вскоре после сообщения об этом он поделился рассказом об армейских буднях.

В последний день мая стало известно о том, что глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов ("Единая Россия") попросил освободить его от занимаемого поста ради отправки на спецоперацию. Сдавать мандат при этом он не намерен.

Фото: Telegram-канал "Говорит Милонов"