Суд обязал за два года отреставрировать сгоревшую дачу Максимова в Ломоносове

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд встал на сторону КГИОП и отменил решение Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, отказавшего в восстановлении уничтоженной пожаром деревянной дачи Максимова в Ломоносове. Согласно вынесенному решению, в течение следующих шести месяцев собственник здания должен выполнить консервационные работы, а на реставрацию объекта отведено два года, сообщили в комитете 8 июня.

Собственником дачи выступает подведомственный комитету по здравоохранению Ленобласти Всеволожский специализированный дом ребенка. Как отметили в КГИОП, учреждение с 2017 года не выделяло средства на сохранение здания, которое признано памятником федерального значения.

Дача Максимова была уничтожена пожаром в апреле 2022 года. Полиция трижды отказывалась возбуждать уголовное дело по факту уничтожения здания, что было признано незаконным районной прокуратурой.

Фото: kgiop.gov.spb.ru