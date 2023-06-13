"Яблоко" попросит Путина отменить частичную мобилизацию

"Яблоко" намерено обратиться к президенту Владимиру Путину с предложением издать указ об окончании периода частичной мобилизации, сообщил 13 июня зампред партии, депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский.

"Готовим новое обращение к президенту", — написал политик в своем Telegram-канале.

Поводом к составлению обращения стали слова президента о том, что сейчас необходимость новой мобилизации отсутствует. С соответствующим заявлением Путин выступил во вторник на встрече с военкорами в Кремле.

Как считает Вишневский, в таком случае необходимо выпустить отдельный указ о завершении периода частичной мобилизации, стартовавшего 21 сентября прошлого года. "Пока этот период не окончен <...>, продолжается действие контрактов о прохождении военной службы, заключенных военнослужащими", — указал парламентарий. Он также добавил, что в период мобилизации сокращается список оснований для увольнения с военной службы, причем это касается и контрактников, и мобилизованных.

"Потому что слова - это слова, а суды, военкомы, армейские руководители и все госорганы работают, опираясь на документы. И такой документ необходимо издать", — резюмировал он.

В 2022 году ряд представителей фракции "Яблоко" в региональных парламентах обратились к Путину с просьбой завершить частичную мобилизацию. Подобные письма направили, в частности, депутаты петербургского и карельского ЗакСов, а также новгородской городской думы. В январе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что указ о частичной мобилизации продолжает действовать, поскольку документ регламентирует не только призыв военнообязанных, но также и ряд иных аспектов службы.