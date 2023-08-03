Суд в Краснодаре оставил в силе приговор политику Пивоварову

Четвертый Кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор политику Андрею Пивоварову по делу об осуществлении деятельности нежелательной в России организации (ст. 284.1 УК РФ), рассказал 3 августа его адвокат Сергей Бадамшин.

Как написал юрист в своем Telegram-канале, суд "оставил 12 доводов жалобы о существенном нарушении закона по делу Андрея Пивоварова без удовлетворения, приговор и апелляционное определение — без изменения".

В июле 2022 года Ленинский суд Краснодара приговорил Пивоварова к четырем годам лишения свободы по вменяемой ему уголовной статье. Защита оппозиционера пыталась обжаловать вынесенное решение, но безуспешно.

С февраля 2023 года Пивоваров отбывает наказание в ИК-7 на территории Карелии. В мае стало известно, что администрация колонии перевела его на строгие условия содержания. В конце июля оппозиционер женился на бывшей главе своего избирательного штаба Татьяне Усмановой.

Фото: ЗАКС.Ру