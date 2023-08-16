"Пассажиравтотранс" вернул на улицы Петербурга автобусы Минского автозавода

Новые автобусы Минского автомобильного завода вернулись на свои маршруты в Петербурге после проведенной проверки, рассказали 16 августа в "Пассажиравтотрансе". Сотрудники МАЗа доработали механизмы автобусов во избежание возгораний.

"Специалисты ОАО "МАЗ" <...> осуществили доработку действующих систем и механизмов автобусов с целью исключения случаев потенциальных возгораний. <...> Автобусы, на которых подтверждено отсутствие замечаний, выходят на линию", — уведомили в транспортном предприятии.

По каждому автобусу составлен акт, гарантирующий безопасность его эксплуатации. Кроме того, представители завода в ежедневном режиме контролируют состояние транспортных средств.

В начале августа появилась информация о снятии с эксплуатации 137 новых автобусов в связи с угрозой их возгорания. Вместо них на маршруты направили резервный транспорт. Проблема дошла до президента Белоруссии Александра Лукашенко, который направил специальную комиссию в Петербург для установления причин возгораний.

Фото: ЗАКС.Ру