В ЕС прокомментировали приговор хакасскому журналисту

Вынесенный главному редактору хакасского издания "Новый фокус", члену партии "Яблоко" Михаилу Афанасьеву приговор стал "вопиющим нарушением свободы СМИ" в России, полагает главный пресс-секретарь Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано. Накануне суд в Абакане приговорил журналиста к 5,5 годам лишения свободы по делу о распространении фейков про армию (п. "а" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

В своем заявлении Стано назвал "абсурдным" предъявленное Афанасьеву обвинение. Сам приговор пресс-секретарь назвал "вопиющим нарушением свободы СМИ" и заверил в поддержке независимых российских СМИ Евросоюзом.

Афанасьев был задержан в апреле 2022 года после публикации спорного материала.

В минувшее воскресенье в Норвежском Нобелевском комитете назвали попыткой заставить замолчать присвоение статуса иноагента главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову*. Позже стало известно о решении журналиста временно оставить занимаемый пост ради суда с Минюстом.

*Минюст внес Дмитрия Муратова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру