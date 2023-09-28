Вишневский обратится к Полякову из-за демонтированного памятника репрессированным полякам

Депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский заявил 28 сентября о намерении обратиться к вице-губернатору Кириллу Полякову для выяснения судьбы памятника репрессированным полякам, увезенного с Левашовского кладбища. Перед этим он получил лаконичный ответ на свой запрос от комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

В своем запросе Вишневский ссылался на сообщение вице-губернатора Бориса Пиотровского о том, что в ведении именно этого комитета находится содержание городских кладбищ. В связи с этим он попросил объяснить, какие повреждения получил памятник, какие реставрационные работы предполагается произвести и определены ли сроки выполнения работ. Также депутат полюбопытствовал, сколько памятников были демонтированы по аналогичным причинам в прошлые годы.

В своем ответе комитет уведомил Вишневского, что памятник "был демонтирован в связи с необходимостью реставрации". Об окончании работ пообещали сообщить отдельно.

"Ни на один вопрос комитет не ответил. <...> Это значит, что предъявить — нечего", — прокомментировал полученный ответ Вишневский.

Депутат заявил, что собирается направить обращение курирующему вице-губернатору Кириллу Полякову.

Об исчезновении памятника репрессированным полякам с кладбища стало известно в конце июля. В Смольном сообщили, что монумент демонтирован в связи с необходимостью реставрации. В начале сентября вице-губернатор Пиотровский заявил, что памятник был облит краской.

На прошлой неделе стало известно об исчезновении памятника финским солдатам в Приозерске.

Фото: соцсети Генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге