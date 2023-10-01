Амосов почтил память жертв "Ленинградского дела"

Депутат петербургского Заксобрания Михаил Амосов рассказал о своей поездке на Левашовское кладбище, где он почтил память жертв так называемого "Ленинградского дела". Политик заявил при этом, что в нынешнем Петербурге не уделяют должного внимания обстоятельствам той истории.

В рамках "Ленинградского дела" в 1950 году были расстреляны представители руководства города и страны. "Эти люди заслуживают того, чтобы горожане их помнили, не только за то, что они обеспечили выживание нашего города в период Блокады. Именно они начали возвращать исторические названия нашим улицам и площадям", — отметил Амосов.

Ранее стало известно об установке бюста советского вождя Иосифа Сталина в мемориальном комплексе "Медное" в Тверской области, где похоронены расстрелянные советские граждане и поляки. Левашовское кладбище в последние месяцы появляется в новостях в связи с исчезновением памятника репрессированным полякам. По версии вице-губернатора Бориса Пиотровского, неизвестные вандалы облили камень краской, из-за чего его пришлось увезти на реставрацию. Сроки выполнения работ он при этом не назвал.

Фото: Telegram-канал "Тележка Амосова"