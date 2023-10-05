ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:27

Суд назначил дату первого заседания по делу Милова*

фото ЗакС политика Суд назначил дату первого заседания по делу Милова*

Басманный суд Москвы определился с датой первого заседания по уголовному делу оппозиционера Владимира Милова*, рассказал 5 октября ТАСС. Оппозиционера обвиняют в распространении фейков об армии по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), рассмотрение дела начнется во вторник, 10 октября.

Предварительное заседание состоится в закрытом режиме, уточнили в пресс-службе суда.

О регистрации дела против Милова* стало известно 3 октября. Сам политик находится за границей, в минувшем июле суд заочно арестовал его в рамках возбужденного дела. В розыске Милов* находится с июня прошлого года.

*Минюст внес Владимира Милова в единый реестр иноагентов

Фото: Владимир Милов* / YouTube (скриншот)


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости5 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама