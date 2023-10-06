Следствие по делу о гибели Пригожина пока на закончено, заявил Песков

Причины крушения бизнес-джета предпринимателя Евгения Пригожина станут известны после завершения расследования, заявил 6 октября журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Следствие по делу о гибели бизнесмена и еще девятерых человек еще продолжается, отметил он.

"Это не окончательный был доклад. Президент сказал, что этот доклад еще предстоит [изучить] окончательно. Что это пока не окончательно", — приводит слова Пескова РИА Новости.

В ответ на вопрос об осколках гранат в трупах он заявил, что "это пока из установленных фактов". В целом же, по его словам, ждать официальных заявлений по делу можно будет лишь после завершения расследования.

Накануне президент Владимир Путин заявил на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай", что в телах погибших при крушении самолета обнаружили осколки ручных гранат. "Внешнего воздействия на самолет не было, это уже установленный факт", — поведал он со ссылкой на данные Следственного комитета. При этом Путин выразил сожаление, что трупы не исследовали на следы алкоголя и наркотиков.

Самолет с Пригожиным на борту потерпел крушение в Тверской области 23 августа, спустя неделю бизнесмена похоронили на Пороховском кладбище в Петербурге.

Фото: ЗАКС.Ру