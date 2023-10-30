Поклонская рассказала о мошенниках, действующих от ее имени

Некий американец едва не пал жертвой злоумышленников, действовавших от имени советника генпрокурора Натальи Поклонской, рассказала она 30 октября. По словам чиновницы, тот собирался внести 100 тысяч долларов за ее освобождение из рук украинских властей.

"Один американский гражданин общался со "мной" (моим фейком в соцсетях) на протяжении аж 11 месяцев. Мошенники (под моим именем) сообщили ему, что Россия выдала меня Украине, и для моего выкупа требуется внести (в качестве залога) 100 000 долларов США", — написала Поклонская в своем Telegram-канале.

Американца спасло то, что перед отправкой средств он связался с администратором фан-группы Поклонской. Там ему объяснили, что он почти год общался с мошенниками, создавшими фальшивый аккаунт.

Сотрудница прокуратуры уточнила, что решилась рассказать об этой истории с тем, чтобы предупредить людей о мошенниках, действующих от ее имени в соцсетях. В то же время она отметила, что американец решился ей помочь, невзирая на охлаждение отношений между Россией и США, и тем продемонстрировал "простое качество людей во всем мире — человечность". Благодаря последнему люди способны изменить себя и мир вокруг, выразила уверенность Поклонская.

Бывшая депутат Госдумы Поклонская с началом СВО предложила украинцам "не брать оружие, а сдавать его". Спустя несколько дней она призвала украинцев и россиян к единению, а в конце апреля выступила с критикой Z-символики. В середине июня президент Владимир Путин уволил ее с занимаемого поста замглавы Россотрудничества. После этого она объявила о прекращении публичной деятельности. В Кремле прокомментировали новое назначение словами о том, что это соответствовало пожеланиям самой Поклонской.

Фото: Telegram-канал Натальи Поклонской