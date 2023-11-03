Суд в Москве назначил дату рассмотрения иска Муратова* об оспаривании статуса иноагента

Замоскворецкий суд Москвы определился с датой рассмотрения иска основателя "Новой газеты" Дмитрия Муратова* об исключении из реестра иностранных агентов, сообщил 3 ноября "Интерфакс". Заседание назначено на 21 ноября.

"Судебное заседание назначено на 21 ноября 2023 года в 14:00", — рассказали информагентству в суде.

Накануне суд провел беседу по делу.

Ответчиком по иску выступает Министерство юстиции. Муратов* намеревается добиться отмены принятого ведомством решения о внесении своего имени в реестр иноагентов.

В сентябре Муратов* временно покинул пост главного редактора "Новой газеты" в связи с намерением судиться с Минюстом. Спустя полтора месяца после этого стало известно о подаче иска в суд.

В статусе иноагента Муратов* пребывает с начала осени.

*Минюст внес Дмитрия Муратова в единый реестр иноагентов

Фото: ещенепознер / YouTube (скриншот видео)