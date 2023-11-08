РКН составит на Яшина* первый протокол за отсутствие маркировки иноагента

Роскомнадзор объявил о намерении составить протокол в отношении оппозиционера Ильи Яшина* из-за отсутствия маркировки иностранного агента в публикациях, выходящих от его имени в социальных сетях (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщил 8 ноября ТАСС со ссылкой на документ. Как отмечается, для политика это будет первый подобный протокол.

"Роскомнадзор составит первый административный протокол в отношении признанного иноагентом И. Яшина* из-за отсутствия маркировки в материалах, опубликованных в социальных сетях на принадлежащих ему страницах", — говорится в сообщении ведомства.

Штраф по вменяемой Яшину* статье предусматривает для граждан штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Ранее Яшин* сам сообщил о получении предупреждения от РКН из-за отсутствия маркировки иноагента. Политик не исключил возможности возбуждения против него уголовного дела об уклонения от обязанностей, возложенных на иностранных агентов (ст. 330.1 УК РФ). При этом он заявил, что не намерен "добровольно себя клеймить", невзирая на возможные последствия для себя.

В июле 2022 года Минюст внес Яшина* в реестр иностранных агентов. Сам политик отбывает назначенные ему судом 8,5 лет лишения свободы по статье о распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК РФ).

*Минюст внес Илью Яшина в единый реестр иноагентов

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