ТАСС: Ленинградский военный округ могут организовать в марте

Ленинградский и Московский военные округа могут быть сформированы в марте 2024 года, утверждает 20 декабря ТАСС со ссылкой на близкий к военному ведомству источник.

"Воссоздание Ленинградского и Московского военных округов планируется завершить в марте 2024 года, таким образом будет воссоздана структура военных округов, как это было в СССР", — заявил собеседник информагентства.

Источник также сообщил о том, что Северный флот должен будет лишиться статуса объединенного стратегического командования (военного округа). От него Ленинградский военный округ должен будет получить 45-й армии ВВС и ПВО и армейский корпус Береговых и сухопутных войск СФ. Официального подтверждения этой информации не было.

В минувшем июне стало известно о планах Генштаба разделить Западный военный округ на Московский и Ленинградский округа. Депутат Заксобрания Михаил Амосов говорил о необходимости переименовать планируемый округ в Петербургский.

В октябре появилась информация о том, что в состав ЛВО включат четыре северо-западных региона. В свою очередь, в конце прошлой недели президент Владимир Путин предрек Финляндии некие проблемы из-за вступления в НАТО и упомянул в этом контексте формирование Ленинградского военного округа.

Фото: ЗАКС.Ру