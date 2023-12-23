Петербургские градозащитники возмутились возобновлением сноса дома Устинова

Активисты из движения "SOS СПб СНОС" сигнализировали 23 декабря об очередной попытке уничтожить дореволюционный дом Устинова, находящийся в полуразрушенном состоянии.

Поскольку здание по адресу улица Егорова, 23 обладает признаками объекта культурного наследия, градозащитники настаивают на том, что работы носят незаконный характер. Компанию ЛСР, желающую застроить землю под домом Устинова новой недвижимостью, в очередной раз призвали остановиться.

В течение года подрядчик ЛСР, компания "Прайд" неоднократно бралась за снос этого исторического здания. Всякий раз градозащитникам удавалось оперативно пожаловаться в правоохранительные органы, которые пресекали строительные работы.

В один из осенних вечеров на месте демонтажа обрушились перекрытия, что привело к серьезным травмам двоих рабочих. В связи с инцидентом СК возбудил уголовное дело. В начале ноября в офисе "Прайда" прошли обыски.

фото: SOS СПб СНОС / Telegram