Дрозденко обсудил с силовиками вопросы обеспечения безопасности

Тема защиты объектов инфраструктуры Ленинградской области подверглась изучению на совещании губернатора Александра Дрозденко с силовиками, рассказал он 22 января в своем Telegram-канале.

"Провел оперативный штаб с руководителями силового блока. Приоритетный для всех вопрос — обеспечение безопасности в условиях угрозы повреждения инфраструктуры с использованием опасных воздушных объектов", — поведал глава региона.

Чиновник перечислил решения, принятые в ходе обсуждения вопроса. Так, по его словам, планируется создание эшелонированной системы раннего обнаружения летящих объектов. По его словам, уничтожать представляющие угрозу аппараты планируется с использованием ресурсов предприятий, при этом потребуется взаимодействие с армией.

Помимо этого, в Ленобласти намереваются усилить мобильные группы по уничтожению беспилотников и сформировать подразделения гражданской обороны для действия в условиях режима повышенной готовности.

В ночь на воскресенье в порту Усть-Луга загорелся терминал компании "Новатэк", потушить его удалось лишь днем в понедельник. После случившегося на предприятиях критической инфраструктуры региона был объявлен режим повышенной готовности.

Фото: ЗАКС.Ру