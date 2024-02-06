Тихонова попросила Беглова сохранить Фарфоровский мост до завершения судебного разбирательства

Глава петербургского отделения "Справедливой России — За правду" Надежда Тихонова присоединилась к числу защитников Фарфоровского моста от демонтажа. Политик обратилась к губернатору Александру Беглову с просьбой уберечь конструкцию от сноса до завершения разбирательства в суде вопроса о ее признании объектом культурного наследия.

В 2020 году комитет по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП) отказался включать мост в перечень региональных памятников. Это решение сейчас пытаются оспорить в Городском суде Петербурга градозащитники, отметила Тихонова в своем обращении к губернатору.

"Убедительно прошу вас принять меры по недопущению работ по демонтажу Фарфоровского моста (Цимбалинского путепровода) до разрешения судом спора о признании его объектом культурного наследия", — говорится в документе, копию которого Тихонова опубликовала в своем Telegram-канале.

Также справоросс попросила Беглова рассмотреть вопрос о сохранении моста с его приспособлением под использование велосипедистами и пешеходами. Она назвала "неразумным" уничтожение переправы с точки зрения обеспечения связи между районами города.

Днем ранее петербургские градозащитники обратились к замглавы Совета безопасности Дмитрию Медведеву с просьбой помочь с защитой моста. В январе депутат Заксобрания Андрей Рябоконь тревожил РЖД просьбами сохранить сооружение.

Фото: пресс-служба СРЗП