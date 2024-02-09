Земля у Аракчеевских казарм: Суды, перепродажи, попытки стройки

Скриншот презентации "Студии 44"

Землю около оставшихся Аракчеевских казарм пытаются застроить уже не первое десятилетие. Пока местным жителям удавалось от этого отбиться, но перспектива стройки восьмиэтажного дома снова нависла над ними. "Студия 44" на неделе представила проект жилого комплекса и заявила, что готова к недовольству горожан и судам.

История с застройкой территории на Шпалерной улице длится уже более 10 лет. Тогда земля была ещё застроена, а владела ею компания "Реформа". Местные жители более десятка лет назад настаивали на том, что здания внутри квартала исторические и сносить их нельзя. Хотя экспертизы показали другое: историческими признали только две постройки Аракчеевских казарм, выходящие на Кавалергардскую и Ставропольскую улицы. Одну из экспертиз проводил ВООПИиК. Руководивший тогда петербургским отделением общества Александр Кононов заявлял ЗАКС.Ру, что хоть здания и не признаны историческими, по его мнению, их стоит сохранить.

Тогда же местные жители судились по этому поводу с застройщиком и службой государственного строительного надзора. Петербуржцы суд выиграли во всех инстанциях — разрешение на строительство признано незаконным.

После этого "Реформа" решила продать участок. Земля переходила из рук в руки, пока в 2020-2021 годах не стала собственностью ООО "Электра", которая входит в холдинг "Лидер Групп". Тогда же возобновились разговоры о том, что территорию застроят, а местные жители снова начали протестовать.

Теперь они стали выступать против уплотнительной застройки. В конце 2023 года местные жители провели несколько общественных сходов. На одном из них петербуржцы составили письмо губернатору Александру Беглову, которого попросили "в срочном порядке" поговорить с собственником земли о создании там парка.

"Учитывая острую нехватку свободного места под новые рекреационные пространства, считаем, что внутриквартальная территория Аракчеевских казарм подойдет как нельзя лучше под эти благие цели. Именно здесь можно и нужно создать новую зеленую зону, а не затевать ненужное и опасное для окружающих домов уплотнительное строительство", - цитирует письмо жителей сообщество "Центральный район за комфортную среду обитания".

Поддержал идею депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский. В своем Telegram-канале он написал, что тоже выступает за создание зеленой зоны, а не застройку квартала.

Правда, город и владелец земли все же намерены создать в квартале восьмиэтажный жилой дом. Аракчеевские казармы же ещё в 2021 году решено реконструировать под музейно-выставочный центр. Тогда в администрации Петербурга рассказали, что проект предусматривает "максимальное сохранение исторического объемно-пространственного решения и внешнего вида здания, которое в прошлом веке претерпело изменения". Здания решили избавить от более поздних пристроек, а крыше придать первозданный облик.

Проект реконструкции и жилого дома подготовила "Студия 44". Работа с казармами уже завершена. "Канонер" в январе 2024 года писал, что кузнице на Ставропольской улице "снесли мансардный этаж с ленточным остеклением, появившийся в позднесоветское время" и снесли, а потом воссоздали южный фрагмент примерно на две оконные оси. У конюшни же на Кавалергардской улице "убрали позднюю южную пристройку, которая формально и не являлась частью конюшни". Издание показало и фотографии отреставрированных зданий.

Итоги работы продемонстрировала и "Студия 44" на градостроительном совете 7 февраля, но углубляться в тему не стала. Руководитель архитектурного бюро Никита Явейн сообщил, что здания уже сданы в эксплуатацию, а сейчас заказчик хотел бы только представить проект будущего жилого дома.





Скриншоты презентации "Студии 44"

Явейн рассказал, что студия поставила перед собой несколько целей. Одна из них — вписаться в окружение:

- Если у нас сохраняются, само собой, исторические одноэтажные здания, если за ними появится сплошной фронт застройки, то это будет неправильно. Одноэтажные здания тогда становятся таким своеобразным подиумом или платформой какой-то. И нам показалось, что мы все-таки должны повторять характер дворовой застройки, то есть из отдельных домиков, и не формировать сплошной фронт, - сказал Явейн.

Так, здание разделено на пять корпусов. Его планируют сделать в стиле 1930-х годов и облицевать натуральным камнем. Из презентации "Студии 44" ясно, что у комплекса будет два уровня подземного паркинга, а над землей разместят восемь этажей. В проекте указано, что планируется сделать 206 машино-мест и 152 квартиры. Общая площадь постройки 6,59 тысяч кв.м. Около 20% всего участка займет озеленение, рассказал Явейн.

Расстояние от соседних построек до нового ЖК должно составить минимум 25 метров. В частности, от кузницы на Ставропольской улице отступили, потому что город хочет видеть там детский сад, сказал руководитель архитектурного бюро.

По его словам, еще одна цель "Студии 44" — обеспечить комфортность жителям окружающих домов. От одного из жилых зданий архитектурное бюро решило отступить на 35 метров, чтобы не мешать обзору, сказал Явейн. Он добавил, что второму жилому дому видовые характеристики "вообще никаким образом не испортили". О каком-либо другом влиянии на соседние постройки Явейн не упомянул.

Скриншот презентации "Студии 44"

- У них будет садик, очень озелененный двор. Я думаю, протеста не будет… Или во всяком случае минимальный, - предположил руководитель студии.

Но в группе "Центральный район за комфортную среду обитания" идею постройки пяти восьмиэтажных домов на Шпалерной назвали "маразмом" и прозвали "Кресты-3". Там же напомнили, что в стоящих в квартале жилых домах уже есть трещины. Активисты "Центрального района..." уверены, что жители соседних с будущей стройкой домов будут выступать против реализации проекта.

Члены же градостроительного совета о проекте "Студии 44" высказались положительно, хотя несколько критических замечаний озвучили. В целом идея им показалась интересной, а план назвали новым вектором в градостроительном аспекте. Недовольству местных жителей же стоит противостоять, считает руководитель ООО "Герасимов и партнеры" Евгений Герасимов:

- Вот сейчас они отстояли эти одноэтажные строения, теперь они говорят: "Сделайте нам парк, ничего здесь не стройте". Их по-житейски можно понять. У них под окнами было ничего, ну какие-то сараи разрушенные стояли, тишина, светлее. Теперь на несколько лет будет стройка. <…> Это обычный такой дворовый эгоизм. Мне кажется, что противостояние этому дворовому эгоизму, а не потакание ему, является целью и задачей профессионального сообщества.

Основная часть градостроительного совета была не так категорична. Явейн во время своего выступления отметил, что проект рассмотрели в комитете по охране памятников, и получен документ о соответствии закону о границах зон охраны объектов культурного наследия. Другие нормы план застройки тоже не нарушает — это проверила группа юристов, заявил руководитель "Студии 44".

- К судам готовы! - добавил Явейн.

София Саттарова