Страховщики начали ужесточать условия для складов после пожара у Wildberries в Шушарах

На страховом рынке заметили рост тарифов после крупного пожара на складе Wildberries в Шушарах и нескольких других инцидентов, об этом 15 февраля пишут "Ведомости" со ссылкой на страховых брокеров.

Кроме повышения тарифов, страховщики стали более придирчивыми в оценке складов и отборе клиентов. Также спрос на страхование складов и товаров сильно вырос.

В маркетплейсе Wildberries рассказали, что товар на сгоревшем в Шушарах складе на юге Петербурга был застрахован на период хранения и перевозки. Большинство продавцов, у которых товары пострадали, получили частичную компенсацию.

Напомним, что компания Wildberries намерена построить крупный логистический комплекс в Тосненском районе Ленинградской области.

Фото: пресс-служба МЧС (скриншот видео)