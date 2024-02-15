В Москве суд заочно арестовал двоих адвокатов Навального

Решением Басманного суда Москвы двоим адвокатам политика Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) назначен заочный арест, рассказали в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Срок действия назначенной Ольге Михайловой и Александру Федулову меры начнет отсчитываться с момента задержания юристов на территории России.

В отношении Михайловой и Федулова ранее были возбуждены уголовные дела по статье об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ).

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации", — сообщили в судебной пресс-службе.

Федулов и Михайлова находятся вне пределов России. Об отъезде первого из них стало известно в октябре 2023 года, когда он не пришел на очередное заседание по делу Навального. Это произошло вскоре после ареста троих защитников политика. Михайлова в начале февраля сообщила, что была объявлена Министерством внутренних дел в розыск.

Ранее Мосгорсуд признал законным продление ареста адвокатам Навального Вадиму Кобзеву и Алексею Липцеру (оба включены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

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