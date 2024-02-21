ТАСС: Миронов внесет законопроект об учреждении Дня участника СВО

Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов внесет на рассмотрение Государственной думы законопроект об учреждении Дня участника СВО, сообщил 21 февраля ТАСС со ссылкой на текст документа. Датой нового праздника политик предлагает сделать 24 февраля.

Проект предусматривает внесение корректив в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". В пояснительной записке к инициативе упоминается, что 24 февраля 2022 года началась специальная военная операция. Установление новой памятной даты позволит подчеркнуть роль участников СВО в современной истории России и поспособствует военно-патриотическому воспитанию молодежи, полагает автор законопроекта.

Ранее член фракции СРЗП в Госдуме Яна Лантратова предложила провести 24 февраля в школах День начала СВО. Спустя несколько дней в Думу внесли проект о придании Дню ветеранов боевых действий федерального статуса.

На этой неделе правительство Петербурга утвердило памятный знак для участников СВО.

Фото: ЗАКС.Ру