Володин устроил опрос о запрете выплачивать иноагентам авторские отчисления

Отношение россиян к вопросу введения новых ограничений для иностранных агентов вызвало интерес спикера Госдумы Вячеслава Володина. Парламентарий запустил опрос среди подписчиков своего Telegram-канала на тему возможности установления запрета на выплаты авторских и смежных отчислений иноагентам.

Голосование в канале было запущено утром 14 марта. Володин поинтересовался у пользователей, поддерживают ли они "введение законодательного запрета на выплаты иноагентам по авторским и смежным правам: артистам, музыкантам, писателям". При этом спикер счел нужным объявить, что последние, "как правило, живут за рубежом и поливают грязью нашу страну". На чем основывается подобная характеристика, он уточнять не стал.

К моменту выхода заметки участие в голосовании приняли 44,5 тысячи пользователей. Из них 91 % поддержал идею введения новых ограничений для иноагентов, 6 % выступили против. Еще 3 % выбрали пункт "Всё равно".

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о запрете размещать рекламу на площадках иностранных агентов и о запрете рекламировать подобные площадки. В пользу подобных ограничений ранее выступал Володин. Он же в конце февраля делился мыслями на тему возможности лишения иноагентов присвоенного им статуса.

Фото: duma.gov.ru