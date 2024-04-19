Из-за очередного поджога покрышек в жилом доме СК по Петербургу завел дело

В Петербурге неизвестные снова стали поджигать покрышки в жилых домах. В связи с новым инцидентом, случившимся со среды на четверг в Клочковом переулке (Невский район), следственные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 УК - п. "е" ч. 2 ст. 105 УК). Об этом пишет "Фонтанка".

При пожаре обгорела металлическая дверь, семья отделалась испугом. Правоохранители узнали, что недавно скончавшийся отец семейства имел крупные долги. Поэтому рассматривается версия об атаке со стороны коллекторов.

Поджоги покрышек в многоэтажках стали серийным явлением минувшей зимой. Последним заметным происшествием такого рода стал поджог в Шлиссельбурге в феврале. В начале того же месяца аналогичная выходка была совершена в доме на Новосмоленской набережной.

фото: ГСУ СК по Петербургу