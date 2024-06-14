ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10:55

ТИК начал принимать документы от кандидатов на довыборы в ЗакС по 18-му округу

фото ЗакС политика ТИК начал принимать документы от кандидатов на довыборы в ЗакС по 18-му округу

Территориальная избирательная комиссия № 6, которая отвечает за проведение дополнительных выборов в Законодательное собрание Петербурге в Красносельском и Кировском районах, начала принимать документы от кандидатов, сообщил председатель Горизбиркома Максим Мейксин в своем Telegram-канале 14 июня. Выборы пройдут с 6 по 8 сентября.

Среди известных претендентов в депутаты Заксобрания упоминаются имена трех представителей парламентских партий. От "Единой России" баллотируется медиаменеджер Александр Малькевич, от КПРФ мундеп из МО "Ульянка" Александр Михайлов, а от "Новых людей" — депутат из МО "Юго-Запад" Павел Любимов. В "Яблоке", "Справедливой России — За правду" и ЛДПР пока своих кандидатов на довыборах еще не представили. 

Довыборы в Заксобрание пришлось проводить из-за ухода по собственному желанию из парламента единоросса Алексея Далматова летом 2023 года. 

Напомним, в сентябре петербуржцы также будут выбирать губернатора Петербурга и депутатов местных советов. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Любимов Павел Владимирович 
Малькевич Александр Александрович
Михайлов Александр Валерьевич 




Новости14 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама