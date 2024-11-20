В суде допросили силовика, задержавшего активистку Козыреву у памятника Шевченко

В Петроградском районном суде 20 ноября состоялось очередное слушание по делу бывшей студентки СПбГУ Дарьи Козыревой, обвиняемой в повторной дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). На заседании допросили свидетеля со стороны обвинения и посмотрели две видеозаписи, имеющие отношение к делу. Следующее заседание отложено на месяц ради подготовки сторон к прениям.

Причиной для уголовного преследования Козыревой послужила акция с плакатом у памятника Тарасу Шевченко, состоявшаяся 24 февраля. Под арестом петербурженка содержится с 27 февраля. В августе ей также вменили еще и высказывания в ролике, опубликованном на YouTube.

По ходатайству гособвинения состоялся допрос Степана Васильева — одного из полицейских, проводивших задержание Козыревой у памятника украинскому поэту. Из представленных показаний следовало, что днем они с напарником патрулировали улицы Петроградского района в служебной машине, когда заметили поблизости от монумента девушку с плакатом. На требование силовиков убрать листок пикетчица якобы ответила отказом и стала приклеивать листок к памятнику. На место вызвали следственно-оперативную группу, позже Козыреву отвезли в отдел полиции, рассказал свидетель.

Также прокурор просил показать видеозапись задержания Козыревой. Участники процесса сгрудились перед ноутбуком в углу зала, Васильев устроился на стуле перед монитором. Подсудимая смотрела запись сквозь прутья решетки.

После просмотра у сторон возник спор из-за увиденного на записи обращения Козыревой к полицейскому с просьбой помочь прикрепить плакат. "Скажите, Козырева к вам обращалась со словами "Помогите совершить противоправные действия?", — спросил у свидетеля прокурор. Формулировка вызвала протест у адвоката, который указал, что противоправность действий "устанавливается сейчас, в суде".

— Я правильно понимаю то, что прозвучало, что Козырева вас буквально поняла и попросила помощи сотрудника полиции? — интересовался у Васильева прокурор. Свидетель отвечал утвердительно.

Подсудимая также обратилась с вопросом к свидетелю, попросив его уточнить, всерьез ли он воспринял ее слова. Полицейский ответил, что к моменту беседы видел ее "буквально три минуты" и потому не мог оценить, шутила ли она или нет.

Адвокат Рафаиль Поляков интересовался у Васильева, в какой момент тот понял, что Козырева совершает правонарушение. Полицейский отвечал, что осознание пришло с момента, когда он увидел написанное на плакате. "И потом, впоследствии, после того как она проигнорировала мое законное требование и приклеила этот плакат к памятнику Тарасу Шевченко", — продолжил показания Васильев. На вопрос адвоката, отчего же он не пресек совершение правонарушения и не предупредил пикетчицу о возможной ответственности, свидетель заявил, что "не успел".

После 20-минутного перерыва стороны смотрели видеозапись, послужившую причиной для возбуждения второго уголовного дела в отношении подсудимой. Отдельное внимание прокурора привлекли прозвучавшие на записи слова Козыревой о том, что она была "в бешенстве".

— Дарья Александровна, вы знаете, что такое бешенство? — прозвучало в зале.

Судья снял вопрос, но это не остановило гособвинителя, который продолжил попытки узнать мнение Козыревой на этот счет. В какой-то момент подсудимая предложила ему обратиться к толковому словарю Ожегова, но это не охладило прокурорский пыл. "Вы знаете, что такое заболевание бешенство?" — переформулировал он, но и в этот раз судья снял вопрос. В итоге Козырева пояснила прокурору, что имела в виду гнев.

Также прокурор поинтересовался, кому именно отправляла Козырева снимки плаката во время акции. Та ответила, что "в какое-то СМИ", но в какое именно, не помнит.

— И еще вопрос, какое вознаграждение вы получили за данные действия? — полюбопытствовал прокурор.

— Не было никакого вознаграждения, ни даже намека или обещания, — возмутилась Козырева. — Я делала это, исходя из своих побуждений, уж никак не из-за вознаграждения. Я говорила, <...> что мои убеждения не продаются. Сейчас, спустя почти девять месяцев, могу повторить то же самое.

Прокурор поинтересовался, в каких банках у Козыревой имеются счета, и та ответила. Под конец заседания он попытался заявить ходатайство о запросе суда для выяснения открытых счетов Козыревой, но получил отказ. Против выступила и сама подсудимая, мотивировав свою позицию нежеланием затягивать процесс.

Выслушав отказ судьи, прокурор попросил отложить следующее заседание для подготовки к прениям, но при этом "не закрывать стадию дополнений, поскольку у государственного обвинения, возможно, будут представлены иные доказательства, которые будут подтверждать" виновность Козыревой.

Козырева и адвокат не возражали. В итоге ходатайство было удовлетворено, следующее заседание состоится 23 декабря. Как объяснил судья, это связано, в том числе, и с его уходом в отпуск.

Андрей Казарлыга, фото ЗАКС.Ру