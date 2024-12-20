Администрация Петербурга готовит проект планировки красной ветки метро на юг

На сайте правительства Петербурга опубликовали проект планировки и межевания для участка продолжения Кировско-Выборгской линии метро, об этом 20 декабря пишет MR7.ru.

Новый отрезок соединит станцию "Проспект Ветеранов" с будущей станцией "Проспект Маршала Жукова". Протяженность линии составит 3,45 километра, а ее пропускная способность – 40 пар поездов в час.

Станция "Проспект Маршала Жукова" расположится на пересечении проспектов Ветеранов и Маршала Жукова. Однако сроки реализации проекта до сих пор не были озвучены.

Напомним, что станцию оранжевой ветки петербургского метрополитена "Горный институт" могут открыть 25 декабря 2024 года. Станцию уже посетил вице-губернатор Николай Линченко.

Фото: ЗАКС.Ру