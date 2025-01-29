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Новости 20:19

Суд снова обязал полицейских извиниться перед петербургским адвокатом

фото ЗакС политика Суд снова обязал полицейских извиниться перед петербургским адвокатом

Третий кассационный суд общей юрисдикции 29 января вновь обязал сотрудников УМВД по Калининскому району Петербурга принести извинения адвокату Алексею Калугину за недопуск в отдел к его подзащитному в ноябре 2021 года, об этом сообщил сам адвокат в своем Telegram-канале. Информация подтверждается и в карточке дела на сайте суда

Конфликт с сотрудниками отдела полиции у Калугина случился из-за задержания его доверителя, лидера петербургских другороссов Андрея Дмитриева после акции у Финляндского вокзала в годовщину Октябрьской революции. Тогда адвоката не пустили на составление протокола в отношении его подзащитного. Московский районный суд позже установил, что недопуск был незаконным.

Затем Калугин обратился в отдел полиции с требованием извинений, на что получил отказ, который он обжаловал в суде. Московский районный суд в феврале 2024 года снова встал на его сторону, однако городской суд это решение отменил. Почти через год после решения районного суда Третий кассационный суд общей юрисдикции снова вернул его в силу. Как пишет Калугин в своем посте, принести извинения полицейские ему теперь должны в течение двух недель. 

Отметим, сам заявитель во время рассмотрения его дела не присутствовал. В ноябре 2024 года он заявил, что отправляется в качестве добровольца на СВО.

Кадр из видео Алексея Калугина


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