Суд снова обязал полицейских извиниться перед петербургским адвокатом

Третий кассационный суд общей юрисдикции 29 января вновь обязал сотрудников УМВД по Калининскому району Петербурга принести извинения адвокату Алексею Калугину за недопуск в отдел к его подзащитному в ноябре 2021 года, об этом сообщил сам адвокат в своем Telegram-канале. Информация подтверждается и в карточке дела на сайте суда.

Конфликт с сотрудниками отдела полиции у Калугина случился из-за задержания его доверителя, лидера петербургских другороссов Андрея Дмитриева после акции у Финляндского вокзала в годовщину Октябрьской революции. Тогда адвоката не пустили на составление протокола в отношении его подзащитного. Московский районный суд позже установил, что недопуск был незаконным.

Затем Калугин обратился в отдел полиции с требованием извинений, на что получил отказ, который он обжаловал в суде. Московский районный суд в феврале 2024 года снова встал на его сторону, однако городской суд это решение отменил. Почти через год после решения районного суда Третий кассационный суд общей юрисдикции снова вернул его в силу. Как пишет Калугин в своем посте, принести извинения полицейские ему теперь должны в течение двух недель.

Отметим, сам заявитель во время рассмотрения его дела не присутствовал. В ноябре 2024 года он заявил, что отправляется в качестве добровольца на СВО.

Кадр из видео Алексея Калугина