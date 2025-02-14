Рособрнадзор скорректирует проект о проверке знания русского языка у детей мигрантов

После слов депутатов Государственной думы Рособрнадзор учтет их замечания и до 17 февраля внесет изменения в проект приказа, регулирующего оценку уровня владения русским языком детьми мигрантов, об этом 14 февраля пишет ТАСС со ссылкой на слова вице-спикера Госдумы Ирины Яровой.

По ее словам, парламентарии проанализировали документы, подготовленные Рособрнадзором и Минпросвещения, и выявили нарушения, не соответствующие требованиям федерального законодательства. Она уточнила, что все замечания по каждому положению приказов ведомств будут учтены.

Напомним, что Рособрнадзор разработал проект приказа, по которому тестирование по русскому языку для детей мигрантов будет считаться пройденным при 30% правильных ответов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал такой проект "девальвацией норм закона". Стоит отметить, что в декабре 2024 года был принят закон, согласно которому в российские школы нельзя будет зачислять детей мигрантов без владения русским языком.

Фото: unsplash.com