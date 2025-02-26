Петербуржец получил штраф после возложения цветов к памятнику Шевченко

Петроградский районный суд оштрафовал на 40 тысяч рублей Георгия Миришкина после возложения цветов с сине-желтыми лентами к памятнику поэту Тарасу Шевченко, сообщила 26 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Произошедшее было квалифицировано как дискредитация российских Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Само возложение состоялось вечером 24 февраля в сквере Шевченко на Петроградской стороне, то есть в третью годовщину начала специальной военной операции. Суд посчитал, что своим поступком Миришкин дискредитировал армию.

"Миришкин вину признал", — отметили в судебной пресс-службе.

Накануне Дзержинский районный суд оштрафовал москвичку Ариадну Литвинову на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Гостье города вменили порчу щитов на 10 уличных конструкциях фотовыставки о СВО. Вскоре после этого Куйбышевский районный суд отправил Литвинову в СИЗО по делу о вандализме (ст. 214 УК РФ).

Отметим, что годом ранее у памятника Шевченко была задержана вышедшая с плакатом петербурженка Дарья Козырева. Ей вменили повторную дискредитацию армии (ст. 280.3 УК РФ) и отправили в СИЗО. Под стражей фигурантка находилась до начала февраля 2025 года, когда суд изменил ей меру пресечения на запрет определенных действий.

Фото: ЗАКС.Ру