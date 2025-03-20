Фигуранты дела о хищении при благоустройстве сквера в Петербурге получили условные сроки

Ленинский районный суд Петербурга 20 марта приговорил предпринимателей Дмитрия Матюшкина, Александра Бочкарева и Александра Петрова к условным срокам за мошенничество (ч.4 ст.159 УК РФ) при благоустройстве сквера в Адмиралтейском районе, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В 2021 году ООО "Матис", где работали Матюшкин и Петров, заключило контракт на разработку проектно-сметной документации на благоустройство сквера на Рижском проспекте и установку малых архитектурных форм. По версии следствия, фигуранты обманули заказчика, предоставив подложный договор с завышенной стоимостью работ с ООО "Спортстрой", руководителем которой является Бочкарев. В итоге злоумышленниками могли быть похищены более 2 млн рублей.

Суд назначил Матюшкину 4 года лишения свободы условно, а Бочкареву и Петрову - по 3 года условно.

Напомним, ранее условный срок в марте 2025 года получил и бывший замглавы Адмиралтейского района Игорь Комаров, которого обвиняли в получении взятки в особо крупном размере (ст.290 УК РФ) как раз от ООО "Матис". По версии следствия, средства предназначались за заключение контракта по благоустройству сквера на Рижском. Саму компанию за незаконное вознаграждение чиновника оштрафовали на 20 млн рублей.

По делу о получении крупной взятке с ноября 2024 года под запретом определенных действий находится бывший глава Адмиралтейского района Сергей Оверчук. В Следственном комитете заявляли, что считают, что чиновника могли вознаграждать за содействие в заключении контрактов на ремонт и благоустройство.

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